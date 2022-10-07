Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt auf

Kabel Eins
Folge vom 07.10.2022
Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt auf

Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt aufJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.10.2022: Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt auf

60 Min.
Ab 12

Tierschützer Stefan Klippstein hat den Verdacht auf illegalen Tierhandel. In Berlin-Reinickendorf werden immer wieder Katzen von demselben eBay-Kleinanzeigen Account inseriert. Eine Bekannte des Tierschützers geht als Lockvogel einen Scheinkauf ein. Und: Im niedersächsischen Nienburg führen die Polizisten Christian und Janik eine Verkehrskontrolle durch. Was erwartet sie heute?

