Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.10.2022: Thema u. a.: Mirko Reeh testet Undercover - Dönertest Frankfurt
Folge vom 10.10.2022
Koch und YouTuber Mirko Reeh prüft mit versteckter Kamera die Qualität der Imbissbuden und Restaurants in ganz Deutschland. Dieses ist er in Frankfurt, wo er Döner-Imbisse auf Herz und Nieren testet. Und: In der Nähe des Autobahnkreuzes Memmingen kontrollieren Michael und Johannes vom Gefahrguttrupp heute Lkw. Ein Brummi aus Griechenland kommt den beiden Polizisten von Beginn an bekannt vor. Bei der Auswertung der Daten stellt Johannes Unregelmäßigkeiten fest ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
