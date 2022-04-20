Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Fahrraddieben auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 20.04.2022
Thema u. a.: Fahrraddieben auf der Spur

Thema u. a.: Fahrraddieben auf der SpurJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.04.2022: Thema u. a.: Fahrraddieben auf der Spur

61 Min.Folge vom 20.04.2022Ab 12

Wenn ein E-Bike gestohlen wird, ist Daniel Marinello zur Stelle. Mittels eines GPS-Trackers kann der Bikehunter gestohlene Elektro-Fahrräder aufspüren und aus den Diebesverstecken wieder entwenden. Mit der Polizei arbeitet Daniel in nur seltenen Fällen zusammen. Und: Motorradkontrolle Oberbayern.

Alle verfügbaren Folgen