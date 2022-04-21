Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 21.04.2022
Folge vom 21.04.2022
Ab 12

Marc Höcker leitet in Bünde in Nordreinwestfalen eine Fahrschule. Unter anderem erwartet den Fahrlehrer eine neue Motorradschülerin ohne jegliche Erfahrung. Das hält Marc jedoch nicht davon ab sie gleich am ersten Tag eine kurze Strecke fahren zu lassen. Werden Marcs erste Instruktionen Schülerin Nel schon genügend helfen für die erste richtige Fahrt? Und: Fahrradkontrolle in Zeven.

