Folge vom 07.07.2022: Thema u. a.: Schlägerei vor der Bühne - Open Air Security
60 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Auf dem "SEEBEBEN" Festival in Hessen sind die Securities Serkan Vural und Igor Reh unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Mit fortschreitendem Abend steigt auch der Alkoholpegel der Gäste - und damit auch die Probleme ... Und: In Straubing in Oberbayern sind Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner ausgebildete Fischereiaufseher und kontrollieren mit einem Boot die Ufer der Donau. Was erwartet sie diesmal?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
12
