Die Ladendetektive Ali und Richie sind bereits seit 15 Jahren ein eingespieltes Team. In Hamburg, das mit anderen Stadtstaaten wie Bremen ganz vorne bei Ladendiebstählen liegt, sind die beiden daher genau richtig. Durch die aktuelle Steigung der Preise und Knappheit an bestimmten Lebensmitteln wie Öl, weißt sich darüber hinaus eine zusätzliche steigende Tendenz zum versuchten Diebstahl auf.

