Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ein deutscher Küchenkontrolleur für Shanghais Küchen

Kabel EinsFolge vom 19.07.2022
Thema u. a.: Ein deutscher Küchenkontrolleur für Shanghais Küchen

Thema u. a.: Ein deutscher Küchenkontrolleur für Shanghais Küchen Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.07.2022: Thema u. a.: Ein deutscher Küchenkontrolleur für Shanghais Küchen

61 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 12

In Shanghai leben 24 Millionen Menschen, die täglich essen müssen. Der deutsche Küchenkontrolleur Markus besucht zahlreiche Küchen der Metropole, um dafür zu sorgen, dass sich keine Krankheitserreger bilden können. Und: Rangerin am Walchensee.

Alle verfügbaren Folgen