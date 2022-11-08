Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.11.2022: Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt Hannover
60 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Barsinghausen in der Region Hannover. Michael Müller vom Ordnungsamt kontrolliert die Verkehrssicherheit. Vor einer Apotheke parken dauerhaft Autos den Gehweg zu. Das kostet 55 Euro. Michael Müller konfrontiert die Autofahrer vor Ort mit dem Verstoß, doch nicht alle zeigen Einsicht…
