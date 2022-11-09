Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger KirmesJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.11.2022: Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger Kirmes
61 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12
Mit mehr als vier Millionen Besuchern ist die Cranger Kirmes das größte Volksfest Nordrhein-Westfalens. Im Bayernzelt kümmern sich Mary-Ellen Oberhage und Sebastian Reichmann vom Sicherheitsdienst um stark alkoholisierte Besucher und sorgen für die Einhaltung des Rauchverbots. Am späten Abend kommt es zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen