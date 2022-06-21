Thema u. a.: Großkontrolle auf der A7 - PolizeiJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.06.2022: Thema u. a.: Großkontrolle auf der A7 - Polizei
61 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12
Ganze 80 Einsatzkräfte der Polizei führen bei Kassel auf der A7 eine Großkontrolle von Schwerlast-Transportern durch. Zwei Beamte nehmen beim Einsatz ein Lkw mit mobilen Dieseltank genauer unter die Lupe. Und: Dixie Kloreiniger auf der A7.
