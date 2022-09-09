Thema u. a.: Undercover im Sushi-Lokal - Restauranttester in MannheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.09.2022: Thema u. a.: Undercover im Sushi-Lokal - Restauranttester in Mannheim
42 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Wolfgang Fassbender testet seit mehr als 30 Jahren Restaurants auf der ganzen Welt und schreibt seine Bewertungen für Fachzeitschriften und Restaurantführer. Heute testet er ein japanisches Restaurant. Wie fällt sein Urteil aus? Und: In Niedersachsen gibt es eine Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bienen zu schützen. Sie vermieten Bienen an Firmenkunden. Dieter Schimanski und Nico Bardt kontrollieren heute den Zustand der Bienenstöcke und der Wildbienenhotels.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
