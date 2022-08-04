Thema u. a.: Falschfahrer blockiert Spur - Johanniter MotorradstaffelJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.08.2022: Thema u. a.: Falschfahrer blockiert Spur - Johanniter Motorradstaffel
61 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Die Motorradstaffel der Joahnniter in Hildesheim ist auf der A7 im Einsatz. Sören Gigga und Kollege müssen u. a. den Schock nach einem Unfall mildern und den Stau überwachen. Wenig später sorgt ein Falschfahrer für Ärger. Und: Der Pizza-Tester.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
