Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.08.2022: Thema u.a.: Streetfood-Tester Bernd Zehner
61 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 12
Profikoch und Youtuber Bernd Zehner testet beim Streetfoodfestival Essen aus allen möglichen Ländern. Und: Die Polizei kontrolliert Tiertransporte in Ravensburg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
