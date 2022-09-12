Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a. Von der Bohne zur Schokolade - Chocolatier Sindelfingen

Kabel Eins
Folge vom 12.09.2022
Thema u.a. Von der Bohne zur Schokolade - Chocolatier Sindelfingen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.09.2022: Thema u.a. Von der Bohne zur Schokolade - Chocolatier Sindelfingen

44 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12

Die Chocolaterie von Kevin Kugel befindet sich in einer Seitenstraße von Sindelfingen. Hier werden feinste Schokoladenkreationen hergestellt, bei denen die Qualität permanent sichergestellt sein muss. Und: Caravan- und Wohnmobilkontrolle an der A3.

