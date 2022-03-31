Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zwischen Kobe-Rind und Königskrabben

Kabel EinsFolge vom 31.03.2022
Thema u. a.: Zwischen Kobe-Rind und Königskrabben

Thema u. a.: Zwischen Kobe-Rind und KönigskrabbenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 31.03.2022: Thema u. a.: Zwischen Kobe-Rind und Königskrabben

60 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12

Er ist der Ansprechpartner vieler Sterneköche, wenn es um Premium-Lebensmittel geht: Großhändler Grischa Euler importiert Spezialitäten aus der ganzen Welt in seine Frankfurter Firma. Zwischen edlem Kobe-Rind aus Japan und lebendigen Königskrabben kontrolliert der gelernte Koch penibel alle Lebensmittel - denn hier sind keine Makel erlaubt. Und: Maik Menke ist als Gutachter und Sachverständiger für Gebäudeschäden ehrenamtlich im Flutgebiet unterwegs.

Alle verfügbaren Folgen