Falsche Ladungssicherung und abgefahrene Reifen – LKW Kontrolle RavensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.01.2023: Falsche Ladungssicherung und abgefahrene Reifen – LKW Kontrolle Ravensburg
61 Min.Folge vom 27.01.2023Ab 12
Großkontrolle an der B311 in Baden-Württemberg. Die Polizei Ravensburg kontrolliert mit dem Bundesamt für Güterverkehr LKW und Transporter. Dabei fällt Polizeikommissar Kraus ein Kleintransporter auf: der ist mit extrem abgefahrenen Reifen unterwegs – ein erhebliches Risiko für ihn und den Verkehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen