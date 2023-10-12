Parkkontrolle - Citystreife GrevenbroichJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.10.2023: Parkkontrolle - Citystreife Grevenbroich
32 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Michael Schlaffen ist Chef eines privaten Sicherheitsdienstes. Von der Stadt Grevenbroich hat er den Auftrag mit seinen Mitarbeitern an öffentlichen Plätzen für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Ein Brennpunkt ist die städtische Parkanlage. Regelmäßig treiben sich hier Jugendliche, Obdachlose und Junkies herum. Auch heute….
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
