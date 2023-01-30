Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport Kontrolle

Kabel Eins
Folge vom 30.01.2023
Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport Kontrolle

Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport KontrolleJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.01.2023: Geflügeltransport mit falschen Papieren – Tiertransport Kontrolle

61 Min.
Ab 12

Sittensen in Rotenburg - Jährlich transportieren LKW mehr als 763 Millionen Tiere zu deutschen Schlachthöfen. Damit beim Transport alle erforderlichen Auflagen eingehalten werden, kontrollieren die Polizistinnen Dana und Carina die Tiertransporte. An der A1 ziehen die beiden die Viehtransporter zur Kontrolle raus und überprüfen die Transportbücher, den Zustand der Tiere und des LKW. Bei einem Geflügeltransport fällt Carina und Dana sofort ein Problem in den Transportbüchern auf.

