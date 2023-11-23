Crash mit einem Baum – Streife EberswaldeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.11.2023: Crash mit einem Baum – Streife Eberswalde
61 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Eberswalde in Brandenburg. Die beiden Polizisten Maximilian Geisler und sein Kollege Daniel Räther sind heute auf Nachtstreife. Hier kann viel passieren und nichts ist absehbar: Von einer nächtlichen Ruhestörung über einer Schlägerei bis zu einem Wildunfall.
