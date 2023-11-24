Polizei Winsen Luhe - Freund und HelferJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.11.2023: Polizei Winsen Luhe - Freund und Helfer
61 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Die Polizisten Sascha Wahl und Michael Preuß sind nicht nur unterwegs, um Strafzettel zu verteilen: nachdem sie einen LKW beim Überholen im verbotenen Bereich erwischt haben, unterstützen sie zwei junge Autofahrerinnen mit Reifenpanne beim Absichern ihres Fahrzeugs. Anschließend fällt ihnen ein Auto-Transporter auf, der überladen zu sein scheint. Stellt der LKW ein Sicherheitsrisiko dar?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
