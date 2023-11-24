Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizei Winsen Luhe - Freund und Helfer

Kabel EinsFolge vom 24.11.2023
Polizei Winsen Luhe - Freund und Helfer

Polizei Winsen Luhe - Freund und HelferJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.11.2023: Polizei Winsen Luhe - Freund und Helfer

61 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Die Polizisten Sascha Wahl und Michael Preuß sind nicht nur unterwegs, um Strafzettel zu verteilen: nachdem sie einen LKW beim Überholen im verbotenen Bereich erwischt haben, unterstützen sie zwei junge Autofahrerinnen mit Reifenpanne beim Absichern ihres Fahrzeugs. Anschließend fällt ihnen ein Auto-Transporter auf, der überladen zu sein scheint. Stellt der LKW ein Sicherheitsrisiko dar?

Alle verfügbaren Folgen