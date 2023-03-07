Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierschützer Stefan Klippstein führt heute mit seiner Kollegin Melanie einen Scheinkauf durch – ein verdächtig jung aussehender Welpe wird für einen Verkauf auf der Straße angeboten. Der Verkäufer behauptet, den Welpen von Bekannten aus Aachen erworben zu haben. Tierschützer Stefan Klippstein ist sich aber sicher – der Welpe kommt vom Polenmarkt im Grenzgebiet. Wie wird der Verkäufer auf die Vorwürfe reagieren?

