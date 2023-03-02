Einbruch im Gartenhaus - Streifendienst BremervördeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.03.2023: Einbruch im Gartenhaus - Streifendienst Bremervörde
42 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
In Bremervörde fährt die Polizei Streife, als sie zu einem Einbruch gerufen wird. Vor Ort müssen sie sich die aufgebrochene Tür des Gartenhauses ganz genau ansehen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen