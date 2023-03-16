Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 16.03.2023
61 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster - sie ist das Reich der Süßwarenhersteller Timo und Peter. Die beiden haben sich für den Herbst eine neue Kreation ihrer Bonbons ausgedacht. Achtung Kontrolle schaut Timo und Peter bei Konzeption und Herstellung über die Schultern. Dabei müssen sich die beiden die Fragen stellen: Welches Motiv soll es werden? Welche Geschmackskombination passt am besten? Am Ende werden Peter und Timo erfahren, ob ihre Kreation geglückt ist oder ihre Arbeit umsonst war.

