Folge vom 28.02.2023: Polizeistreife in Augsburg: Angriff auf einen Beamten
Folge vom 28.02.2023
Die Polizeistreife in Augsburg wird zu einem Einsatz gerufen. Es wurde Gewalt gegen einen Beamten ausgeübt, leider keine Seltenheit. Die gewaltbereite Person muss fixiert und auf das Revier gebracht werden, gar nicht so einfach, denn die Person scheint betrunken zu sein. Auf der Polizeiwache tritt er einen weiteren Beamten bewusstlos. Und: In Bremerhaven kontrollieren Polizeioberkommissar Lutz Klose und Polizeikommissarin Inka Brüggemann Fahrzeuge im Hafenbereich.
