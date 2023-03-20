Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall abseits der Skipiste - Alpinpolizei Stubaier Gletscher

Kabel EinsFolge vom 20.03.2023
61 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12

Recht und Ordnung gilt auch auf über 3000 Meter Höhe: Dafür sorgen die Alpinpolizisten Stephan Gröber und Jörg Randl. Nach einer Kontrollfahrt auf Skiern erreicht die Polizisten ein Notfall: Ein Mann soll abseits der Skipiste gestürzt sein. Und: In München fahren Tierärztin Sabrina Schneider und Tanita Wolf zu einem Husky in einer Notsituation: Der Vierbeiner wurde falsch gefüttert und der abendliche Gassigang wird zu einer Qual. Die Tierretterinnen geben alles.

