61 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12

Wer lieber andere putzen lässt, ruft Angelina und Fifi. Mit Profi-Ausrüstung bekämpfen die beiden Putzfrauen Schmutz und Staub in jeder Wohnung. Besondere Herausforderungen heute sind lästige Hundehaare auf dem Sofa und große Spinnen im Keller. Denn die kann Angelina gar nicht haben. Und: Der Solartechniker Daniel Fellhauer ist mit seinem Team bei einer Familie in Baden-Württemberg. Sie installieren eine neue Solaranlage auf dem Dach eines Reihenhauses.

