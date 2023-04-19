Alles Klahr bei Sven? – Abschlepper KölnJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.04.2023: Alles Klahr bei Sven? – Abschlepper Köln
60 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12
Köln ist das Revier von Sven Klahr und seinem Schwiegersohn Domenik Ehles. Die Beiden sind Abschlepper aus Leidenschaft. Während an ihnen der Verkehr vorbeirauscht ist ihnen nur eines wichtig: Das Fahrzeug abzuschleppen. Heute müssen sie ein Auto von einer vielbefahrenen Kreuzung bringen. Wird das Klahr gehen? Und: Vincent Vaughan und Marcel Kopietz fahren Streife durch die Innenstadt. Die Leitstelle meldet einen Streit und schickt mehrere Streifenwagen zum Einsatzort.
