Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Flutkatastrophe - Hilfstransport ins Ahrtal

Kabel EinsFolge vom 05.06.2023
Flutkatastrophe - Hilfstransport ins Ahrtal

61 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 12

Ein Jahr nach der Jahrhundertflut im Ahrtal – Marlene und Uwe von der ehrenamtlichen Organisation „Der Hafen hilft“ fahren mit einem vollbeladenen Transporter voller Sachspenden ins Ahrtal. Die beiden treffen vor Ort unter anderem auf ein Ehepaar, das vor dem Ruin ihrer Bäckerei stand und dank Marlene und Uwe alles wiederaufbauen. Und: Konditor Olaf Minet stellt in seiner Schokoladen- und Eismanufaktur in Landshut tagtäglich allerhand Köstlichkeiten her.

