Partycrash im Mehrfamilienhaus - Nachtstreife StralsundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.04.2023: Partycrash im Mehrfamilienhaus - Nachtstreife Stralsund
61 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Die Polizisten Julia Maroch und Erik Ohlrich fahren Nachtstreife auf Stralsund. Die Leitstelle meldet: Eine Nachbarin beschwert sich über laute Musik in der Wohnung nebenan. Die Polizisten versuchen mit Hilfe ihrer Kollegen aus dem Revier der Situation auf den Grund zu gehen. Doch es gibt Probleme… Und: Die beiden Kollegen Philipp und Marcus vom Hauptzollamt Dortmund kontrollieren heute Schwarzarbeiter. Ihr erster Einsatz führt sie in ein Restaurant.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen