Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.04.2023: Ehrenamtliche Flussreinigung - Sebo in Aktion!
60 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 12
Die Vollblutostfriesen Sebastian Bormann genannt Sebo und Herrmann Gohlke sagen dem Müll in Emdens Kanälen den Kampf an. Leer gehen sie dabei nie aus: Ob alte Tresore, Fahrräder oder Einkaufswägen – irgendwas finden sie immer. Was die beiden wohl heute mit dem Starkmagneten vom Kanalgrund ziehen werden? Und: Die Zöllner Marco und Mirco gehören zur Kontrolleinheit 26. Wenn sie kommen, haben Schmuggler keine Chance.
