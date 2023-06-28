Streicheleinheiten für Schildkröte Puppi Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.06.2023: Streicheleinheiten für Schildkröte Puppi
60 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12
Das Haus des Meeres in Wien. In einem alten Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg können Zuschauer über 10.000 Fische und andere Tiere bestaunen. Tierpfleger Mario Schmid kümmert sich hier um Kraken und Haie. Neben den Raubtieren wartet auch die grüne Meeresschildkröte Puppi auf ihn. Sie wurde in den 80er Jahren vor dem Suppentopf gerettet und von Hand aufgezogen. Und: Die Polizisten Eric Borchert und Alexander Berger vom Polizeirevier Sassnitz sind auf der Urlaubsinsel Rügen auf Streife.
