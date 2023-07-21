So schmecken Möbelhäuser – Bernd Zehner testet!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.07.2023: So schmecken Möbelhäuser – Bernd Zehner testet!
62 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
Youtuber Bernd Zehner ist diesmal in Frankfurt am Main unterwegs und testet Restaurants in Möbelhäusern. Kann man dort ein leckeres Mittagessen oder einen Snack erwarten, um während des Besuchs im Möbelhaus Kraft zu tanken? Und: Katharina Schwarze ist Markleiterin auf dem Flohmarkt in Bad Salzuflen. Sie sorgt mit ihrem Team für Ordnung auf dem Messeplatz. Ob Fake-Ware, Platzeinweisungen oder Verkehrschaos – Sie hat alles im Überblick.
