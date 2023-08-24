Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im Erzgebirge

Kabel EinsFolge vom 24.08.2023
Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im Erzgebirge

Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im ErzgebirgeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.08.2023: Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im Erzgebirge

61 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12

Ringo Schneider, Heiko Schäfer, Uwe Göhler und Uwe Koester haben das goldene Los gezogen. Die vier Vollblut-Biker können Ihre Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden. Sie sind bei der Motoradstaffel der Polizeidirektion Chemnitz beschäftigt. Aber der Job besteht nicht nur aus cruisen. Wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht kennen die vier Profis kein Pardon.

