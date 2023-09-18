Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 18.09.2023
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

33 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12

Das Münchner Oktoberfest. Über sechs Millionen Besucher kommen jedes Jahr, um hier ausgelassen zu feiern. Beim Aufbau von 14 Bierzelten hat der gelernte Zimmermann Uli Bletschacher das Sagen. Für zweieinhalb Monate ist er täglich 15 Stunden im Dauereinsatz. Zwei Tage vor der Wiesn-Eröffnung ist immer noch einiges zu tun. Wird es Uli Bletschacher rechtzeitig schaffen?

