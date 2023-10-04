Der Wodka-Dieb - Ladendetektive Ali und Richie!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.10.2023: Der Wodka-Dieb - Ladendetektive Ali und Richie!
33 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 12
Ali und Richie sind ein eingespieltes Team - bei ihnen haben Laden-Diebe keine Chance. Heute bekommen es die beiden mit einem speziellen Kandidaten zu tun: Mit Wodka erwischt, verweigert der Dieb jedes Wort und jegliche Kooperation. Höchste Anspannung im Büro, doch Ali und Richie sind auch auf problematische Kandidaten eingestellt...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
