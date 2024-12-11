Schlachtfest im bayerischen WaldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.12.2024: Schlachtfest im bayerischen Wald
61 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Promikoch Lucki Maurer veranstaltet in seiner Eventlocation, dem STOI im bayerischen Wald, ein „Schlachtfest“. Zu dem Event kommen 20 Teilnehmer, die lernen, was aus einem Schwein alles zu machen ist. Vom Steak bis zur Bratwurst ist einiges dabei, was die Teilnehmer von Lucki Maurer und seinem Spitzenteam lernen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen