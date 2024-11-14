Missy testet kölsche Küche: Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.11.2024: Missy testet kölsche Küche: Himmel und Erde
61 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Restauranttesterin und "Kölsch-Mädchen" Mirjam von der Mark, genannt "Missy", sucht heute das beste “Himmel und Erde“ in Köln. Das beliebte Traditionsgericht besteht aus Blutwurst, Kartoffelpüree, Apfelkompott und Schmorzwiebeln. Die Foodtesterin testet die Qualität, den Geschmack und die Preise des lokalen Klassikers. Schwebt sie danach im rheinischen Himmel oder holen die saftigen Preise sie zurück auf die Erde?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen