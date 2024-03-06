Pfusch auf der Baustelle – Bausachverständiger Maik MenkeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.03.2024: Pfusch auf der Baustelle – Bausachverständiger Maik Menke
61 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12
Der Bausachverständige Maik Menke begutachtet die Schäden am Neubau einer Familie. 280.000 Euro haben die für ihr Eigenheim bezahlt. Doch der Bauträger hat gepfuscht und die Arbeiten vor Fertigstellung des Hauses eingestellt. Nun sind die Schulden da und die Schäden enorm.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
