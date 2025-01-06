Foodtester Mirko Reeh testet Wiener Schnitzel in WienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.01.2025: Foodtester Mirko Reeh testet Wiener Schnitzel in Wien
60 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Foodtester Mirko Reeh bestaunt in Wien nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten, er hat auch einen Auftrag: Lokale checken, die laut Internetbewertung einfach „grauslig“ sind. Auf der Speisekarte steht heute ein Klassiker, für den die österreichische Hauptstadt weltberühmt ist: das Wiener Schnitzel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen