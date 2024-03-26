Festnahme im Restaurant – Hauptzollamt DortmundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.03.2024: Festnahme im Restaurant – Hauptzollamt Dortmund
60 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Dortmund. Hier kontrollieren Jan und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter. Die beiden fahren zu einem Restaurant. Hier sollen laut Hinweisgeber mehrere Mitarbeiter ohne Erlaubnis arbeiten. Und tatsächlich: Ein Mann arbeitet ohne Papiere. Welche Strafe droht ihm?
