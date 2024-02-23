Husky in Not - Tierrettung MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.02.2024: Husky in Not - Tierrettung München
60 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12
In München fahren Tierärtzin Sabrina Schneider und Tanita Wolf zu einem Husky in einer Notsituation: Der Vierbeiner wurde falsch gefüttert und der abendliche Gassigang wird zu einer Qual. Die Tierretterinnen geben alles, um die Verstopfung des Hundes zu lösen.
