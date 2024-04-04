Wiedersehen mit der Polizei – Autobahnpolizei WiesbadenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.04.2024: Wiedersehen mit der Polizei – Autobahnpolizei Wiesbaden
61 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Andreas K. und Christian N. von der Autobahnpolizei Wiesbaden kontrollieren heute große und kleine LKW auf Verkehrssicherheit. Bei einem Dreieinhalbtonner fällt ihnen sofort ein kaputtes Rücklicht auf. Doch als sie den Fahrer stoppen, stellen sie fest, dass es bei dem Fahrzeug noch viel mehr Mängel gibt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
