Schwerlastkontrolle WeilheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.04.2024: Schwerlastkontrolle Weilheim
60 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12
Sina Kröll und Dominik Wagner von der Verkehrspolizei Weilheim kontrollieren heute verdächtige Gespanne und deren Fahrer an der B17. Sie stoppen einen polnischen LKW, der von einem ukrainischen Fahrer gefahren wird. Nicht nur die Sprache macht hier Probleme, denn der Fahrer kann weder Deutsch noch Englisch, sondern auch die Schrift. Keine einfache Aufgabe für die Polizisten.
