Folge vom 02.05.2024: Heiße Theken ihr Geld wert? – Foodtester Bernd Zehner in Frankfurt
60 Min. Folge vom 02.05.2024 Ab 12
YouTuber Bernd Zehner ist in Frankfurt am Main unterwegs und testet dort verschiedene heiße Theken auf Qualität und Preis-Leistungsverhältnis. Von Schweinshaxe über Frikadellen bis hin zu Fleischkäse – die Auswahl ist groß. Mit versteckter Kamera macht er den Food-Check: Welches schnelle Essen ist in Frankfurt sein Geld wert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
