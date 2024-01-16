Alkohol am Steuer - Alkohol & Drogenkontrolle Polizei WarenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.01.2024: Alkohol am Steuer - Alkohol & Drogenkontrolle Polizei Waren
60 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Alkohol und Drogen zählen zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Das wissen auch Sebastian B. und Jan D. von der Polizei Waren. Sie halten eine Frau an, die sie schon einmal angetrunken am Steuer erwischt haben. Das Kuriose: Der Freund der Frau ist polizeibekannter Drogendealer.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
