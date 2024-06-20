Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufräumaktion nach dem Karneval der Kulturen

Kabel EinsFolge vom 20.06.2024
61 Min.
Folge vom 20.06.2024
Ab 12

Die Hauptstadt feiert den Karneval der Kulturen. Der vielfältige und bunte Straßenumzug durch Berlin Kreuzberg zieht eine halbe Million Menschen an. Und wo viele feiern, entsteht viel Müll. Nezih, Sven und Uwe sind für die Aufräumarbeiten des Großevents zuständig. In kürzester Zeit müssen sie die Straßen von Glasfalschen und anderem Müll befreien und dabei – neben ihren Fünftonnern – auch den ein oder anderen Feierwütigen unter Kontrolle bekommen.

