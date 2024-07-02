Schluss mit Ungeziefern! - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro und TesmerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.07.2024: Schluss mit Ungeziefern! - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro und Tesmer
60 Min.Folge vom 02.07.2024Ab 12
Wenn die Schädlingsbekämpfer Dr. Oliver Zompro und Adam Tesmer kommen, geht es Ratten, Motten oder Bettwanzen an den Kragen. Bei einem Großauftrag müssen sie zu zweit an die Arbeit: Ein ganzer Wohnblock mit 204 Wohnungen in Stendal ist von Kakerlaken und Mäusen befallen. Die Schädlingsbekämpfer sind auf alles gefasst!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
