Schwerlastkontrolle Hamburg auf der A7Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.10.2024: Schwerlastkontrolle Hamburg auf der A7
61 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Die Polizisten André Muhs und Marlies Farrar führen auf der A7 bei Hamburg eine Großkontrolle durch. Der Schwerpunkt liegt auf dem gewerblichen Güterkraftverkehr. Eine Motorradstreife ist auf der Autobahn unterwegs und lotst die LKW zur Kontrollstelle. Dort wird die Ladung kontrolliert: Ist alles ordnungsgemäß gesichert?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen