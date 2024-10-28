Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.10.2024: Verkehrsdienst Bremerhaven
61 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Inka Brüggemann und Michael Zein, vom Verkehrsdienst der Polizei Bremerhaven, fahren heute Streife. Sie setzen die Verkehrsordnung auf den öffentlichen Straßen Bremerhavens durch - gegebenenfalls durch gezielte Kontrollen und eventuelle Sanktionierungen bei Verstößen. Das reicht von der mündlichen Verwarnung bis hin zu Strafen von mehreren tausend Euro, die im kommerziellen Güterverkehr keine Seltenheit sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen