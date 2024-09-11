Sommer, Sonne, Campingplatz!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.09.2024: Sommer, Sonne, Campingplatz!
60 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Urlaubsfeeling in Kroatien. Mit dem „Autocamp Nordsee“ in Pakostane an der Adriaküste hat Auswanderer Holger Frenzel ein erfolgreiches Familienunternehmen aufgebaut. Gemeinsam mit seinen Söhnen Kai und Tim hält er hier sieben Monate im Jahr den Laden am Laufen. Holger ist ein echter Allrounder – er organisiert, schreibt Reservierungen, koordiniert das Personal und erfüllt alle Wünsche seiner Gäste. Sieben Monate ist die Familie jeden Tag im Einsatz .
